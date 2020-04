Il coronavirus costringe Hilton a chiudere 1.000 hotel

Hilton ha annunciato la “chiusura temporanea” del 16 per cento dei suoi 6 mila hotel distribuiti in tutto il mondo, pari a circa mille alberghi. In Nord America chiuso il 17% delle strutture, in Europa e Medio Oriente il13%. Dati positivi, invece, arrivano dall’Asia dove il volume dei client è salito del 22 per cento, rispetto al +9 di febbraio. Hilton stima un calo dei ricavi consolidati del 25 per cento. La rivale Marriott, invece, ha chiuso il 25 per cento dei suoi 7.300 hotel, e si aspetta ulteriori blocchi nelle prossime settimane. Il crollo dei ricavi sarà più alto rispetto a Hilton e pari a circa il 60 per cento.

