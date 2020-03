Il coronavirus è entrato in Italia due volte, dalla Germania e dalla Cina, in momenti diversi. È quanto emerge dallo studio condotto dal gruppo di epidemiologia molecolare dell’Università Campus Bio-Medico di Roma guidato da Massimo Ciccozzi, responsabile della unità di Statistica medica ed epidemiologia molecolare intitolato “A doubt of multiple introduction of SARS-CoV-2 in Italy: a preliminary overview” e pubblicato dalla rivista Journal Medical Virology. Uno studio a cui hanno partecipato anche Marta Giovanetti, Silvia Angeletti e Domenico Benvenuto studente al sesto anno di medicina.

“La ricerca che abbiamo effettuato dimostra che in Italia si sono succeduti due differenti eventi epidemici in due momenti distinti e probabilmente distanti tra loro: uno che viene direttamente dalla Cina,

