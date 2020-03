Il coronavirus è peggio di Lehman Brothers. A Wall Street il maggior calo dal 1987

Dopo una chiusura in forte ribasso in Europa, con Milano in calo di oltre il 6%, il panico da coronavirus affonda Wall Street. Non sono bastati né l’intervento della Federal Reserve né l’annunciata volontà del G7 di agire in modo coordinato per salvare l’economia a raffreddare i timori degli investitori.

Il Dow Jones ha lasciato sul terreno il 12,94%, nella peggior sessione dal lunedì nero del 1987, quando l’orso si fermò al 22,6%. In termini assoluti la perdita è pari a 2.997 punti, il saldo negativo maggiore di sempre. E mai così male era andato il Nasdaq che ha terminato la giornata con un ribasso del 12,32% a 6.904 punti.

