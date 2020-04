“L’emergenza COVID-19 ha fatto emergere con evidenza che la questione di genere in Italia sconta un ritardo cronico, sollevato nel silenzio gravissimo dell’ultima conferenza stampa del premier Conte che ha annunciato le nuove misure riguardanti i prossimi passaggi per il nostro Paese”. Lo rileva, in una nota, l’Associazione Fuori Quota. “Come in epoca di guerra, le donne sono state e continuano a essere in prima linea come operatrici nel sistema sanitario, come cassiere nella grande distribuzione alimentare, come insegnanti riconvertite velocemente alla didattica digitale. Al tempo stesso, sono state tenute fuori da ogni luogo di presa di decisione in modo ancora più evidente rispetto al solito.

L'articolo "Il coronavirus ha fatto emergere un ritardo cronico sulla questione di genere in Italia" proviene da Notiziedi.

