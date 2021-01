Il Coronavirus in Italia, i dati diramati dal Ministero della Salute oggi 5 gennaio

Dopo avervi fornito i dati odierni sull’attuale sviluppo della pandemia da Covid 19 in Campania (clicca qui se vuoi essere informato sul bollettino appena diramato dall’Unità di Crisi della Regione Campania), ecco i dati nazionali diramati dal ministero della Salute: i tamponi sono stati 135.106, ovvero 57.113 in più rispetto a ieri quando erano stati 77.993. Mentre il tasso di positività è 11,4% (l’approssimazione di 11,38%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti più di 11 sono risultati positivi; ieri era 13,8%.

Le ultime sullo sviluppo del Covid in Italia

Così come si apprende dal Corriere della Sera più contagi in 24 ore rispetto a ieri, per effetto di molti più tamponi. Con il Veneto che da un mese esatto è la regione più colpita e oggi comunica 3.151 nuovi casi e 175 decessi (meno del suo picco di 191 morti datato 29 dicembre). Non siamo ai livelli di Capodanno — oltre 20 mila contagiati il 31 dicembre con tasso 12,6% e il primo gennaio con tasso 14,1% —, ma il numero di infezioni è ancora rilevante. Bene il rapporto di casi su tamponi che scende di oltre 2 punti e passa dal 13,8% all’11,4% odierno.

