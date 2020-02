La Federal Reserve è pronta “ad agire in modo adeguato e ad usare i propri strumenti per sostenere l’economia”. Il presidente della banca centrale americana, Jerome Powell, lascia intendere che la banca centrale è pronta anche a tagliare i tassi, se necessario, per far fronte all’impatto sull’economia dell’epidemia di coronavirus.

In una dichiarazione rilasciata con l’aumentare della preoccupazione che il virus possa far deragliare la crescita globale, Powell chiarisce che i “fondamenti dell’economia americana rimangono forti”. Tuttavia, di fronte al crollo dei mercati e di Wall Street, Powell riconosce che il coronavirus “pone rischi in evoluzione per l’attività economica”

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il coronavirus potrebbe spingere la Fed a tagliare i tassi proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento