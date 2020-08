AGI – Si concretizza una dei principali timori dell’emergenza Covid-19. Da Hong Kong arriva la notizia del primo caso confermato di re-infezione. In altre parole, un uomo e’ stato infettato una seconda volta dal coronavirus. Lo fanno sapere i ricercatori dell’Universita’ di Hong Kong in una nota, annunciando che il loro studio e’ stato accetto per la pubblicazione sulla rivista Clinical Infectious Diseases. I risultati suggeriscono che alcuni pazienti che guariscono dal Covid-19 potrebbero avere solo un’immunita’ di breve durata. Il caso sara’ probabilmente significativo anche per gli scienziati che stanno lavorando allo sviluppo di un trattamento basato sugli anticorpi dei pazienti con coronavirus guariti e per i ricercatori impegnati nello sviluppo di un vaccino sicuro ed efficace.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il coronavirus può bussare due volte, primo caso di reinfezione proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento