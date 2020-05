Il coronavirus sta accelerando la guerra digitale tra Usa e Cina

TikTok, il gigante cinese dei social media, ha assoldato per il ruolo di amministratore delegato Kevin Mayer, ex manager del colosso americano Disney. Il passaggio di Mayer è solo l’ultimo di una serie di avvicendamenti ai vertici delle società cinesi che hanno scelto top manager americani come quadri aziendali. Scelte che si iscrivono nella battaglia di posizione tra Usa e Cina per l’egemonia politica nello scacchiere del mercato digitale.

"Due anni fa l'ex amministratore delegato di Google Eric Schmidt aveva predetto che Internet era alla vigilia di una frattura che l'avrebbe diviso in due: uno a guida americana, uno a guida cinese.

