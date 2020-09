Il Covid-19 torna a far paura, lunedì nero per i mercati

AGI – Lunedì nero per le Borse europee, con il Covid-19 che torna a far paura e lo spettro di nuovi lockdown che manda a picco le principali piazze. La peggiore è Francoforte, con il Dax che lascia sul terreno il 4,37% a 12.542 punti. Poi Londra, dove l’indice Ftse 100 cede il 3,38% a 5.804 punti. Parigi e Milano perdono entrambe il 3,75% con il Cac40 che chiude la sessione a 4.792 punti e l’indice Ftse Mib a 18.793 punti. Il Regno Unito sta affrontando una “seconda ondata” di Covid-19, mentre da oggi sono quasi un milione gli abitanti della regione di Madrid che per le prossime due settimane dovranno “restare a casa la maggior parte del tempo”.

