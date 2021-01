PALERMO (ITALPRESS) – Anche se la situazione resta grave, emergono i primi segnali di rallentamento della pandemia in Sicilia: nell’ultima settimana sono diminuiti i nuovi positivi e cresciuti meno i ricoverati e i deceduti. Sono però aumentati ancora gli ingressi in terapia intensiva. A riportarlo è l’ufficio Statistica del Comune di Palermo, che ha elaborato il report settimanale relativo alla evoluzione dell’epidemia di Coronavirus nell’Isola, sulla base dei dati della Protezione civile.

I nuovi positivi sono 9023, in calo rispetto alla settimana precedente, quando si era registrato il valore più elevato dall’inizio. I tamponi positivi sono pari al 23,1%.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il Covid allenta la morsa in Sicilia, calano contagi e vittime proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento