L’emergenza coronavirus e i lockdown hanno congelato i consumi in tutta Europa e hanno spinto i risparmiatori ad accumulare soldi nei depositi bancari. I tassi di risparmio in quattro delle cinque principali economie europee, come rivelano i dati della Bce e della Boe raccolti dal Financial Times, sono saliti a marzo, molto al di sopra delle medie di lungo periodo.

In Italia i risparmiatori hanno messo da parte 16,8 miliardi di euro, rispetto a una media mensile di 3,4 miliardi. In Francia i risparmiatori hanno lasciato in banca 20 miliardi di euro, contro una media di 3,8 miliardi.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il Covid gela i consumi, è boom di depositi in Europa proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento