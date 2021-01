Il Covid non rallenta, Francia e Germania verso nuove strette

AGI – L’epidemia di Covid-19 non rallenta in Europa, con nuove restrizioni ai viaggi e agli spostamenti approvate da un numero crescente di governi nazionali allo scopo di arginare la diffusione delle nuove varianti del coronavirus. ​

Un’ulteriore stretta è stata annunciata nel Regno Unito, i cui residenti potranno effettuare viaggi fuori dal Paese solo per “ragioni valide” esposte in una dichiarazione alle autorità, che potranno poi avviare le necessarie verifiche. Le persone provenienti dai 22 Paesi considerati a rischio alle quali non potrà essere rifiutato l’ingresso, come i cittadini britannici che tornano a casa, saranno trasportati subito dopo l’arrivo in “hotel per la quarantena” nei quali dovranno restare dieci giorni,

