AGI – Il Covid-19 non dà tregua e frena anche il ritorno a scuola degli studenti in tutta Europa. La situazione nelle terapie intensive e l’aumento dei decessi che, in alcuni casi, superano quelli registrati nei primi mesi della pandemia, acuisce la preoccupazione dei governi, le cui speranze sono riposte principalmente nei vaccini. Secondo i dati dell’Oms, in Europa i casi di contagio sono 28 milioni e i decessi 622.000 decessi, e tra venerdì e sabato ci sono stati 273.000 contagi e 6.000 vittime. La maggior parte degli esperti indica nelle vacanze di Natale l’origine dell’aumento dei ricoveri ospedalieri.

Nel Regno Unito,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il Covid ritarda il ritorno a scuola in Europa proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento