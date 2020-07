Aveva fatto della vita “unboxed”, non inscatolata, il proprio slogan: non scegliete noi solo per la pizza italiana, diceva il claim, ma per il nostro modo di essere, perche’ “noi rendiamo felici le persone”. Adesso, dopo più di sessant’anni e 18 mila ristoranti aperti in cento Paesi, il gigante Pizza Hut chiude la saracinesca: la catena americana ha dichiarato bancarotta, messa in ginocchio dai debiti e stesa in modo definitivo dalla crisi legata alla pandemia da coronavirus.

Con Pizza Hut chiuderà anche l’altra catena di ristoranti del gruppo, Wendy’s, diventata tristemente famosa, fuori dai confini americani, per la morte dell’afroamericano Rayshard Brooks,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il Covid si mangia Pizza Hut, il colosso americano dichiara bancarotta proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento