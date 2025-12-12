venerdì, 12 Dicembre , 25
Il Cremlino: “Cessate il fuoco solo dopo il ritiro ucraino dal Dombass”

Redazione-web
ROMA – Il ritiro dell’Ucraina dal Dombass è condizione fondamentale per il cessate il fuoco. A dirlo è il consigliere russo Yuri Ushakov, in un’intervista con l’inviato speciale del Kommersant, Andrei Kolesnikov, ripresa da Interfax. La regione è uno dei nodi fondamentali al centro dei negoziati di pace. E, se da un lato l’Ucraina subisce le pressioni americane a una sua cessione per la formazione di una ‘zona economica libera e smilitarizzata’, dall’altro Mosca continua a rivendicarne la proprietà, sostenendo la tesi che si tratti di un “territorio della Federazione Russa e sarà sotto il controllo delle nostre amministrazioni”.

L’accordo prevederebbe il ritiro degli ucraini e la fine dell’avanzata russa: “È del tutto possibile che non ci saranno truppe, né russe né ucraine. Sì, ma ci saranno la Guardia Nazionale russa, la nostra polizia e tutto il necessario per mantenere l’ordine e organizzare la vita”.

“Non c’è ancora un accordo sul fatto che (le autorità ucraine) ritireranno definitivamente le loro truppe. Perché questa è una componente molto importante dell’intero piano di pace”, ha sottolineato Ushakov. “Senza questo, le azioni militari non cesseranno, né saranno le truppe russe a cessarle”, ha concluso.

