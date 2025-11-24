il-cremlino-dice-che-nemmeno-del-piano-ue-hanno-“notizie-ufficiali”

ROMA – Il Cremlino attende. Anzi: dice di restare in attesa di “notizie ufficiali”, fa catenaccio. E così come per il piano di pace per l’Ucraina in 28 punti “made in Usa” così anche per il piano emendato dall’Europa la versione ufficiale della Russia è: “Non abbiamo ricevuto nulla di ufficiale”.

Mentre i media internazionali continuano a raccontare febbrili contatti a Ginevra, nell’agenda russa c’è, invece, una telefonata tra Putin e il presidente turco Erdogan. La conferma è arrivata direttamente dal Cremlino: i due leader si sentiranno con l’obiettivo di discutere i tentativi di rilanciare un percorso di pace e riattivare l’accordo sull’export dei cereali dal Mar Nero, dossier che Ankara segue da vicino fin dall’inizio dell’intesa.Nel consueto briefing con la stampa, il portavoce Dmitry Peskov ha ribadito che Mosca non intende entrare nei dettagli delle bozze negoziali citate negli ultimi giorni. “Stiamo monitorando attentamente i resoconti dei media provenienti da Ginevra, ma non abbiamo ricevuto nulla di ufficiale”, ha spiegato. Qualsiasi modifica ai testi esaminati in precedenza, ha aggiunto, sarà valutata solo tramite “canali formali”.Il Cremlino mantiene particolare cautela sulla questione più sensibile: il rapporto tra Ucraina e Nato. Le indiscrezioni parlano di un possibile cambiamento nel testo negoziale che lascerebbe uno spiraglio all’adesione di Kiev all’Alleanza Atlantica. Anche su questo punto, Peskov ha preferito non sbilanciarsi: si tratta di un tema “troppo importante e complesso” per affidarsi ai media, ha precisato, rimandando a comunicazioni ufficiali future.Mosca osserva, ascolta e attende: il segnale, più che tattico, è di metodo. A contare saranno solo le carte firmate, non i sussurri delle trattative. Le notizie “ufficiali”.

