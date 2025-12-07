domenica, 7 Dicembre , 25

Gp Abu Dhabi, Norris rischia grosso: il sorpasso è ‘sospetto’

(Adnkronos) - Lando Norris 'graziato' nel Gp di...

Artigiano in Fiera, inaugurata l’area della Regione Marche

(Adnkronos) - È stata ufficialmente inaugurata oggi l’area...

Roma-Cagliari oggi, il match in diretta

(Adnkronos) - Roma e Cagliari in campo oggi...

Guerra Ucraina-Russia, Kellogg: “Accordo davvero vicino”

(Adnkronos) - E' "davvero vicino" un accordo per...
il-cremlino-ha-detto-che-la-nuova-strategia-usa-e-in-linea-con-la-visione-della-russia
Il Cremlino ha detto che la nuova Strategia Usa è in linea con la visione della Russia

Il Cremlino ha detto che la nuova Strategia Usa è in linea con la visione della Russia

AttualitàIl Cremlino ha detto che la nuova Strategia Usa è in linea con la visione della Russia
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 7 dic. (askanews) – Gli aggiustamenti apportati alla nuova Strategia per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti sono in gran parte coerenti con la visione della Russia. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov, così come riportano le agenzia di stampa russe. “Gli aggiustamenti a cui stiamo assistendo, direi, sono in gran parte coerenti con la nostra visione”, ha dichiarato Peskov al giornalista russo Pavel Zarubin. Venerdì scorso, la Casa Bianca ha pubblicato una nuova dottrina per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti che invita l’Europa ad assumersi la responsabilità della propria difesa. Nel documento la Casa Bianca scrive di essere in contrasto con i funzionari europei che hanno “prospettive irrealistiche” riguardo al conflitto in Ucraina.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.