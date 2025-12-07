Il Cremlino ha detto che la nuova Strategia Usa è in linea con la visione della Russia

Roma, 7 dic. (askanews) – Gli aggiustamenti apportati alla nuova Strategia per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti sono in gran parte coerenti con la visione della Russia. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov, così come riportano le agenzia di stampa russe. “Gli aggiustamenti a cui stiamo assistendo, direi, sono in gran parte coerenti con la nostra visione”, ha dichiarato Peskov al giornalista russo Pavel Zarubin. Venerdì scorso, la Casa Bianca ha pubblicato una nuova dottrina per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti che invita l’Europa ad assumersi la responsabilità della propria difesa. Nel documento la Casa Bianca scrive di essere in contrasto con i funzionari europei che hanno “prospettive irrealistiche” riguardo al conflitto in Ucraina.