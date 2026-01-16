Il Cremlino: la Groenlandia è territorio della Danimarca

Roma, 16 gen. (askanews) – La Russia parte dal presupposto che la Groenlandia sia un territorio della Danimarca, ha dichiarato oggi il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov.

La Russia, come il resto del mondo, sta monitorando la situazione intorno alla Groenlandia, che è “insolita” e “straordinaria”, ha affermato il portavoce.

“Affermiamo una situazione molto contraddittoria. Partiamo dal presupposto che la Groenlandia sia territorio del Regno di Danimarca. Abbiamo sentito dichiarazioni sia dalla Danimarca che dalla Groenlandia stessa, secondo cui la Groenlandia non verrà venduta a nessuno. E abbiamo anche sentito una dichiarazione da Washington, secondo cui Washington sta formulando un’offerta monetaria per acquisire la Groenlandia in una forma o nell’altra”, ha detto Peskov ai giornalisti.

Il Cremlino definisce la situazione intorno alla Groenlandia “insolita” e “straordinaria”.