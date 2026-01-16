venerdì, 16 Gennaio , 26

Ascolti tv, ‘Don Matteo 15’ vince il prime time con il 23% di share

(Adnkronos) - E' Rai1 con 'Don Matteo 15'...

Iran, Putin parla con Netanyahu: “Disponibili a mediare”. Usa: “Abbiamo 4 richieste”

(Adnkronos) - Il presidente russo Vladimir Putin ha...

Federica Pellegrini incinta, le voglie in gravidanza: la gag esilarante con Matteo Giunta

(Adnkronos) - Siparietto in casa Pellegrini-Giunta. Federica Pellegrini,...

Inflazione accelera, +1,5% nel 2025

(Adnkronos) - Inflazione in salita. Nel mese di...
il-cremlino:-la-groenlandia-e-territorio-della-danimarca
Il Cremlino: la Groenlandia è territorio della Danimarca

Il Cremlino: la Groenlandia è territorio della Danimarca

AttualitàIl Cremlino: la Groenlandia è territorio della Danimarca
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 16 gen. (askanews) – La Russia parte dal presupposto che la Groenlandia sia un territorio della Danimarca, ha dichiarato oggi il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov.

La Russia, come il resto del mondo, sta monitorando la situazione intorno alla Groenlandia, che è “insolita” e “straordinaria”, ha affermato il portavoce.

“Affermiamo una situazione molto contraddittoria. Partiamo dal presupposto che la Groenlandia sia territorio del Regno di Danimarca. Abbiamo sentito dichiarazioni sia dalla Danimarca che dalla Groenlandia stessa, secondo cui la Groenlandia non verrà venduta a nessuno. E abbiamo anche sentito una dichiarazione da Washington, secondo cui Washington sta formulando un’offerta monetaria per acquisire la Groenlandia in una forma o nell’altra”, ha detto Peskov ai giornalisti.

Il Cremlino definisce la situazione intorno alla Groenlandia “insolita” e “straordinaria”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.