Il Cremlino: pace molto più vicina, presto nuova telefonata Putin-Trump

Roma, 29 dic. (askanews) – Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha annunciato che Vladimir Putin e Donald Trump terranno a breve un nuovo colloquio telefonico.
Secondo Peskov, la Russia condivide la valutazione del presidente americano sul fatto che la pace in Ucraina sia oggi “molto più vicina”.
Peskov ha poi dichiarato che, per porre fine alle ostilità, l’Ucraina deve ritirare le proprie forze armate “al di fuori dei confini amministrativi del Donbass”.
“Certamente, si tratta del ritiro delle forze del regime di Kiev dal Donbass, oltre i suoi confini amministrativi”, ha affermato Peskov in risposta ai giornalisti, confermando la linea massimalista del Cremlino sulla questione territoriale.