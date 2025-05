Il Cremlino: Putin non andrà in Turchia. Anche Trump sarà assente al vertice con Zelensky

ROMA – Vladimir Putin non si recherà a Istanbul per colloqui con Volodymyr Zelensky: lo ha reso noto il Cremlino, con una dichiarazione diffusa in tarda serata. La presidenza russa ha comunicato che a capo della delegazione di Mosca ci sarà Vladimir Medinskij, un consigliere che aveva già guidato un precedente ciclo di negoziati diretti con il governo dell’Ucraina nel 2022.

Dopo l’annuncio, un funzionario americano citato da media internazionali ha riferito che in Turchia non si recherà neanche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, da ieri in missione nella penisola arabica.

