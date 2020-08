Il Cts: “La ripartenza di tutte le scuole è priorità. Garantire il distanziamento”

AGI – Rimane necessaria la distanza tra gli alunni di almeno un metro. È previsto un supporto di medici di famiglia e pediatri per gestire al meglio la sicurezza, mentre i nuovi banchi arriveranno a partire dall’8 settembre, in gran parte a ottobre. Infine, nessun rischio di eventuali responsabilità penali per i presidi. Questi i punti salienti della riunione, svoltasi mercoledì sera, del Comitato tecnico-scientifico sulla riapertura delle scuole.

“La ripartenza di tutte le scuole il prossimo 14 settembre – sottolinea il Cts in un comunicato – rappresenta una priorità assoluta per il Paese. Per il raggiungimento di questo obiettivo stanno lavorando,

