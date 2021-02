Il cuore grande di Demme! Il calciatore rende omaggio a Maradona ai Quartieri Spagnoli | FOTO

Nella giornata di oggi, il centrocampista del Napoli Diego Demme si è recato sui Quartieri Spagnoli per rendere omaggio a Diego Armando Maradona.

Demme rende omaggio a Maradona sui Quartieri Spagnoli

Oggi il mediano numero 4 del Napoli ha deciso di far visita al murales di Maradona sui Quartieri Spagnoli. Oltre ad aver concesso diverse foto, Demme ha deciso di regalare una sua maglia autografata per omaggiare al meglio l’attaccante argentino.

Il legame con Maradona per Demme va oltre il calcio, difatti suo padre Enzo ha deciso, non a caso di chiamarlo come l’ex numero 10 del Napoli. Nonostante la forte pallonata di ieri, il centrocampista ex Lipsia si è ripreso al meglio, sollevando tutti i dubbi sulle sue condizioni dopo aver lasciato il campo in barella.

Un gesto quello dell’italo-tedesco che ha fatto sicuramente piacere ai tifosi del Napoli, soprattutto in un momento della stagione così incerto. L’omaggio di Demme ribadisce ulteriormente quanto la figura del Diez sia un simbolo per Napoli e non solo.

