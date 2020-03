Alla vigilia dell’avvio dell’esame in Senato del ‘decretone‘, che accorpa tutti i provvedimenti varati dal governo sull’emergenza coronavirus, restano ancora da sciogliere due nodi fondamentali: numero degli emendamenti e numero dei passaggi in Parlamento, ovvero se fare solo due letture oppure prevederne tre. Non si tratta di questioni di lana caprina o relative solo alle procedure parlamentari. Ma diventano essenziali sia per evitare che il testo del Cura Italia venga stravolto, sia per avere la sicurezza di una sua conversione in legge entro la dead line di fine aprile. A far da contorno, restano le polemiche tra maggioranza e opposizione sul ruolo del Parlamento e sulla ripresa dell’attività di Camera e Senato,

Il Cura Italia all'esame del Senato. La maggioranza teme l'assalto alla diligenza.

