Il Dalai Lama annuncia un successore dopo la sua morte: “L’Istituzione continuerà ad esistere”

ROMA – Il Dalai Lama ha annunciato che, alla sua morte, verrà nominato un successore. Lo ha annunciato in alcune dichiarazioni rilasciate in occasione del suo novantesimo compleanno. Il leader spirituale tibetano è nato il 6 luglio 1935 e a Dharamsala sono già iniziati i festeggiamenti, come mostrano le immagini di seguito.

“L’ISTITUZIONE DEL DALAI LAMA CONTINUERÀ AD ESISTERE”

“Per quanto riguarda l’istituzione del Dalai Lama, ci sarà un contesto in cui continuerà ad esistere”, ha confermato Sua Santità Tenzin Gyatso.

Una scelta nell’aria ormai da tempo: “Già nel 1969 ho detto chiaramente che le persone interessate dovrebbero decidere se le reincarnazioni del Dalai Lama debbano continuare in futuro”. Il monaco ha anche ricordato: “Ho anche detto: ‘Quando avrò circa novant’anni, consulterò gli alti Lama delle tradizioni buddhiste Tibetane, il pubblico Tibetano e altre persone interessate che seguono il Buddhismo Tibetano, per rivalutare se l’istituzione del Dalai Lama debba continuare o meno’.

“Sebbene non abbia avuto discussioni pubbliche su questo tema- ha proseguito- negli ultimi 14 anni leader delle tradizioni spirituali Tibetane, membri del Parlamento Tibetano in Esilio, partecipanti a un’Assemblea Generale Straordinaria, membri dell’Amministrazione Centrale Tibetana, ONG, buddhisti della regione Himalayana, della Mongolia, delle repubbliche buddhiste della Federazione Russa e buddhisti dell’Asia, compresa la Cina continentale, mi hanno scritto con ragioni, chiedendo vivamente che l’istituzione del Dalai Lama continui. In particolare, ho ricevuto messaggi attraverso vari canali dai Tibetani in Tibet che hanno lanciato lo stesso appello. In accordo con tutte queste richieste, affermo che l’istituzione del Dalai Lama continuerà”.

LA SCELTA DEL SUCCESSORE

Il Dalai Lama ha, poi, spiegato come avverrà la nomina del successore: “Il processo di riconoscimento di un futuro Dalai Lama è stato chiaramente stabilito nella dichiarazione del 24 settembre 2011, in cui si afferma che la responsabilità di tale riconoscimento spetta esclusivamente ai membri del Gaden Phodrang Trust, l’Ufficio di Sua Santità il Dalai Lama. Essi dovranno consultare i vari capi delle tradizioni buddhiste tibetane e gli affidabili Protettori del Dharma legati da giuramento che sono indissolubilmente collegati al lignaggio dei Dalai Lama. Dovrebbero quindi svolgere le procedure di ricerca e riconoscimento in conformità con la tradizione passata”. E ha aggiunto: “Ribadisco che il Gaden Phodrang Trust ha la sola autorità di riconoscere la futura reincarnazione; nessun altro ha l’autorità di interferire in questa materia”.

“LA MIA VITA È STATA PROFICUA”

Riguardo la sua vita ha, invece, affermato: “Anche se ora ho 90 anni, sono fisicamente sano e in salute. In tutti questi anni ho lavorato per il bene dei Tibetani e del Dharma. Ho anche stabilito legami con persone di tutto il mondo e mi sono impegnato in utili discussioni con gli scienziati. La mia vita è stata proficua. Ho visitato molti altri Paesi e incontrato persone di ogni tipo. Sento che la mia vita come essere umano è stata di beneficio per le persone del mondo e dedico il resto della mia vita al beneficio degli altri”.

