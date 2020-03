IL DANNO MAGGIORE DI QUESTA PESTE E’ L’ABOLIZIONE DEL MONDO

Mi ha scritto un lettore:”Seguo le sue esternazioni giornalistiche sulla tragedia che viviamo ma non ho mai letto che le manchino le partite di calcio. Come vive la crisi della sua passione?”. La mia passione e’ il mio lavoro e che questo coincida in buona parte con lo sport, il calcio in particolare, mi sembra da piu’ di mezzo secolo un colpo di fortuna che comincio’, invece, con una condanna: un famoso direttore, Giovanni Spadolini, non gradiva la mia irrequietezza e mi sbatte’ a scrivere di sport. Scoprii una inesauribile riserva di umanita’ e – come ho scritto in un libro – potei conoscere il mondo intero viaggiando a spese altrui.

