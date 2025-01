Il debutto dei panda giganti Bao Li e Qing Bao allo zoo di Washington

Mangiano bambù sulla neve e già attirano visitatori

Washington, 24 gen. (askanews) – Sgranocchiano foglie di bambù seduti sulla neve i due panda giganti Bao Li e Qing Bao che hanno fatto la loro prima apparizione in pubblico allo Smithsonian’s National Zoo di Washington.Sono giunti negli Stati Uniti dalla Cina a ottobre scorso, nell’ambito di un accordo decennale di riproduzione e ricerca, un rilancio della cosiddetta “democrazia dei panda” che per qualche mese la Cina di Xi Jinping era parsa voler annullare. I due esemplari di 3 anni sono i primi ad arrivare a Washington in 24 anni. La precedente coppia era stata rimandata a Pechino nel novembre 2023.Dal 25 gennaio al 9 febbraio, in occasione del Capodanno lunare cinese il National Zoo e il Conservation Biology Institute dello Smithsonian hanno organizzato particolari celebrazioni. E per coloro che non potranno vederli di persona, lo zoo ha rilanciato la Giant Panda Cam con il livestreaming.Sono già diventati due star, fotografatissimi dai visitatori, ma nutrirli non è un compito da poco. Il responsabile dell’alimentazione dello zoo, Mike Maslanka, ha detto che ogni giorno i panda ricevono 45 kg di bambù ciascuno e per procurarne a sufficienza bisogna spingersi fino a oltre 100 km da Washington.