Il dentista Gasp fa male alla Juve e la carie è profonda ma un Ronaldo glaciale salva Sarri: è 2-2, +8 sulla Lazio

Juventus e Atalanta in campo per la 32esima giornata di Serie A. Nel vuoto dell’Allianz Stadium, Sarri ha scelto il 4-3-3 con Danilo terzino a sinistra, Matuidi titolare al posto di Pjanic, con Rabiot mezzala destra e in avanti ancora Bernardeschi nel tridente. Gasperini ha puntato sul 3-4-2-1 rilanciando Josip Ilicic dal 1′ minuto. In mezzo al campo Freuler e De Roon, sulla fascia mancina Castagne e non Gosens, per un problema muscolare, a quest’ultimo, nel pre-partita. Juventus v Atalanta BC… continua a leggere sul sito di riferimento