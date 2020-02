Il Derby di Milano lo vincerà il Milan perché…

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo del Milan e della Serie A! Domani sera andrà in scena Inter-​Milan, il derby di Milano. Una stracittadina che vede il diavolo sfavorito dato che, a differenza degli ultimi anni in cui le due squadre si equivalevano o quantomeno lottavano per le stesse ambizioni, questa stagione l’Inter contende lo Scudetto alla Juve, mentre i rossoneri vivono ormai l’ennesima stagione negativa. Tuttavia il derby… continua a leggere sul sito di riferimento