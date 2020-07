Il derby è bianconero! La Juve c’è, soffre, ma annienta il Toro. Ancora in gol Ronaldo e Dybala

E’ terminata la sfida tra Juventus e Torino. Maurizio Sarri ha confermato la squadra che ha battuto il Genoa con una unica eccezione: in campo Gigi Buffon al posto di Szczesny e gara numero 648 in Serie A per il numero 77 dei bianconeri, superato Maldini, Gigi è il giocatore con più presenze in Serie A. Nel Toro diverse sorprese di formazione con Nkoulou, Rincon e Ansaldi con Verdi e Berenguer alle spalle di Belotti. Sono bastati 3 minuti a Paulo Dybala per sbloccare la gara: è l’ottava volta… continua a leggere sul sito di riferimento