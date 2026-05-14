il-derby-roma-lazio-anticipato:-si-gioca-domenica-alle-12

Roma, 14 mag. (askanews) – In seguito all’invito formulato in data odierna dal presidente del Tar del Lazio a sviluppare un confronto finalizzato all’individuazione di una soluzione condivisa in ordine alla programmazione dell’incontro calcistico Roma-Lazio, si è riunito presso la prefettura di Roma il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza del sindaco di Roma Capitale, del questore di Roma, dei comandanti provinciali dell’Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, del presidente della Lega Calcio Serie A e di altri funzionari della stessa, dei rappresentanti dell’organizzazione degli Internazionali di tennis e dell’amministratore delegato di Sport e Salute.

Nel corso della riunione, alla luce di un aggiornato quadro di situazione e dell’acquisito impegno della Lega Calcio – Serie A, dell’Organizzazione degli Internazionali di Tennis, con Sport e Salute, ad una implementazione straordinaria delle misure di safety previste, nonché ad un rafforzamento delle relative modalità attuative e di coordinamento operativo – in considerazione della concomitante presenza di eventi sportivi caratterizzati da eccezionale afflusso di pubblico e rilevanza internazionale – è stata disposta l’anticipazione dell’orario di inizio dell’incontro Roma-Lazio alle ore 12.00 di domenica 17 maggio.

Resta confermato il programma degli Internazionali di tennis, con la finale del singolare maschile prevista per le ore 17.00. I complessi servizi connessi all’attuazione del piano safety nonché i dispositivi di sicurezza verranno rafforzati previa valutazione in sede di tavolo tecnico presso la Questura, già convocato alle 17.30 di domani.