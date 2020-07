TORINO (ITALPRESS) – Nel giorno del record di presenze in Serie A (648, staccato Maldini) di Gianluigi Buffon, la Juventus vince per 4-1 nel derby contro il Torino e si porta a +7 dalla Lazio in attesa del match serale dei biancocelesti contro il Milan all’Olimpico. A sbloccare il risultato all’Allianz Stadium ci pensa lo stesso che ha già segnato altre sette volte dallo 0-0: Cuadrado serve Dybala (ammonito, mancherà per squalifica contro il Milan) che in area evita Lyanco con una serpentina e trova il gol con un tiro deviato da Izzo quel tanto che basta per ingannare Sirigu a terra.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il derby va alla Juventus, Torino sconfitto 4-1 proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento