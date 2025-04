Il destino di Papa Francesco annunciato dalla “Facies Hippocratica”, il cardiologo spiega cos’è

ROMA – Naso affilato, scarno, dimagrito e sottile, occhi infossati, volto incavato, colore grigio del viso.Secondo numerosi esperti, Papa Francesco mostrava la ‘facies hippocratica’ il giorno prima di morire. Di cosa si tratta? Lo spiega alla Dire il professor Leonardo De Luca, direttore della Struttura Complessa di Cardiologia del Policlinico San Matteo di Pavia e vicepresidente dell’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri (Anmco).

FACIES HIPPOCRATICA, CHI CE L’HA

“La facies hippocratica- spiega il cardiologo- è una descrizione del viso di persone gravemente ammalate. È spesso presente nei pazienti molto anziani ed è legata agli stadi terminali e alle malattie croniche degenerative. Non è però strettamente connessa all’età”.Questa condizione questo nome proprio perché viene descritta dal medico greco Ippocrate. “Ippocrate diceva che se non c’è un miglioramento delle condizioni entro un determinato tempo, che possono essere ore o giorni, è uno stato che preannuncia l’esito mortale della persona”.”È una condizione che riguarda i pazienti in fin di vita- evidenzia De Luca- e si associa alla peritonite o a stati infettivi gravi, come ad esempio la febbre tifoide, e in cardiologia, ma non credo sia il caso del Papa, a pazienti con scompenso cardiaco avanzato. Però, in generale, è una condizione obiettiva che in qualche modo preannuncia la morte, un segno di semeiotica che indica uno stadio terminale”.

LE MOLTE “FACIES” DELLE DIVERSE PATOLOGIE

“In generale- sottolinea- in medicina la facies indica diversi aspetti ed espressioni del viso, che sono caratteristici di alcuni stati patologici. Esistono differenti tipologie di facies: c’è la facies febrilis, ovvero tipica della febbre con rossore delle guance ed occhi lucidi, la facies tetanica, che riguarda i pazienti con tetano, e la facies parkinsoniana. Vi sono poi obiettività tipiche dell’ipotiroidismo, di ipercortisolismo, o della lebbra (facies leonina o leprosa), c’è la facies mitralica, tipica della stenosi valvolare mitralica, di pertinenza cardiologica. E poi, come detto, c’è la facies hippocratica, che coinvolge tutte le discipline mediche, e riguarda tutti i pazienti in fin di vita e che è purtroppo salita agli onori della cronaca per Papa Francesco, che dopo il ricovero aveva una facies più lunare, cortisonica, ovvero più piena con cute assottigliata e rubizza, mentre l’ultimo giorno aveva il viso scavato, il naso assottigliato e glI occhi incavati, che proprio nei pazienti con condizioni cliniche avanzate è indice del peggioramento delle condizioni cliniche”.

IL VOLTO SOFFERENTE DI PAPA BERGOGLIO

“Nelle ultime settimane- conclude l’esperto- il Papa ha comunque sempre avuto un volto sofferente. Basta osservare le foto dell’ultimo giorno per vedere il cambiamento e il suo stato di sofferenza. E questo la dice lunga anche sul sacrificio personale che ha fatto negli ultimi giorni per stare accanto ai fedeli fino all’ultimo momento”.

