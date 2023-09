Il devastante sisma in Marocco, la solidarietà e l’offerta di aiuti dai leader mondiali

Dall’Ue all’Ucraina e la Russia. Meloni: piena disponibilità ad aiuti

Roma, 9 set. (askanews) – A poche ore dal sisma che ha colpito il Marocco, provocando centinaia di morti e feriti, i leader mondiali hanno inviato messaggio di solidarietà e vicinanza al re Mohammed VI e al popolo marocchino.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggi a Nuova Delhi per il Vertice G20, ha appreso con “dolore” il tragico bilancio del sisma. Meloni – si legge in una nota – ha espresso “vicinanza e solidarietà” al primo ministro Aziz Akhannouch, ai familiari delle vittime e al popolo marocchino, manifestando la “piena disponibilità” dell’Italia a sostenere il Marocco in questa emergenza.

Messaggi di vicinanza e disponibilità a fornire tutto “l’aiuto necessario” sono stati espresi anche dai vertici dell’Unione europea. “L’Ue è pronta a sostenere il Marocco in questi momenti difficili”, ha confermato il presidente del Consiglio ue Chasrles Michel. “Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime, ai feriti ai quali auguro una pronta guarigione, e ai primi soccorritori che stanno svolgendo un lavoro ammirevole”, ha scritto su X, la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen. E mentre la leader del Partlamento Ue Roberta Metsola si è detta vicina al popolo marocchino “in questo momento difficile e tragico”, l’alto rappresentante Josep Borrell ha confermato che l’Ue è “pronta a fornire al Marocco l’assistenza di cui ha bisogno”.Il presidente francese Emmanuel Macron si è detto “devastato” dalla notizia e ha aggiunto che il suo Paese è “pronto ad aiutare con i primi soccorsi”. In una dichiarazione del Cremlino, il presidente Vladimir Putin ha espresso le sue condoglianze, affermando che la Russia condivide “il dolore e il lutto dell’amichevole popolo marocchino”.

Il primo ministro ad interim spagnolo, Pedro Sanchez, ha scritto su X: “Tutta la mia solidarietà e il mio sostegno al popolo del Marocco in seguito a questo terribile terremoto”. Mentre il turco Recep Tayyip Erdogan ha espresso le sue condoglianze al popolo marocchino, aggiungendo che il suo Paese – che è stato colpito da un forte terremoto all’inizio di quest’anno – è pronto a offrire sostegno.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha manifestato la sua solidarietà al Marocco, inviando al Marocco le sue “più sentite condoglianze”, “in questo tragico momento”. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, da parte sua, “ha dato istruzioni per fornire tutta l’assistenza necessaria al popolo marocchino”, secondo un comunicato del suo ufficio.

Anche il primo ministro indiano Narendra Modi, in apertura dei lavori del G20 a Nuova Delhi, si è detto “estremamente addolorato per la perdita di vite umane a causa del terremoto in Marocco” ed ha confermato la disponibilità dell’India a offrire tutta l’assistenza possibile al Marocco in questo momento difficile”. L’Unione africana, infine, ha espresso “grande dolore” per le “tragiche conseguenze” del sisma.