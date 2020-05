Il ‘Diario’ di Fang Fang: vita e morte a Wuhan, senza censure

Nottetempo, casa per casa. È arrivato così, sugli schermi accesi di tablet, smartphone, pc e in una metropoli spenta per 76 giorni, il “diario” quotidiano di Fang Fang. Lei è la scrittrice che ha tenuto compagnia ai residenti “imprigionati” nel lockdown per il coronavirus di Wuhan, da dove ormai tutti nel mondo sanno che tutto è cominciato.

Ha postato a ogni tarda sera sui social cinesi un resoconto oggettivo ma con emozione, fatto di testimonianze raccolte presso parenti, amici, conoscenti, medici e accademici che si sono intessute con la sua esperienza personale. Fang Fang, “la” scrittrice di Wuhan perché unica voce letteraria nazionale della metropoli,

