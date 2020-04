“Il digital divide frena la didattica a distanza”

Da qualche settimana prof e studenti si cimentano ogni giorno con la didattica a distanza, ma il percorso non è sempre facile. E sono i capi di istituto a raccogliere le segnalazioni di criticità. “Ci sono situazioni di difficoltà – ammette il segretario dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli – la difficoltà maggiore è quella di raggiungere gli studenti che non hanno accesso a internet. Alcuni di loro hanno il computer ma non hanno una linea di connessione, per cui l’insegnante che tiene la lezione a distanza si trova nell’impossibilità di contattarli”.

“D’altro canto – sottolinea Giannelli – un rapporto dell’Istat di due anni fa affermava che un quarto delle famiglie italiane non accede a internet.

