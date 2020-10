Il dimagrimento di Raoul Bova preoccupa i fan: “Ho perso i genitori e il lavoro non andava”

Il pubblico ha imparato a conoscere Raoul Bova per la sua bellezza da divo di Hollywood e per le sue doti recitative che, nel corso del tempo, lo hanno reso celebre agli occhi di tutti. Diviso tra cinema, tv e teatro, Raoul Bova ad oggi è uno fra gli attori più in voga e richiesti del panorama italiano. Di recente ha calcato il tappeto rosso della Festa del Cinema di Roma per presentare il cortometraggio “Calabria, Terra mia“. Fotografato al fianco della sua amatissima Rocio Munoz Moralez, l’attore è apparso visibilmente smagrito. La bellezza e quel fascino che ha sempre contraddistinto Raoul Bova è svanito, lasciando il posto a un uomo dal viso scavato, le occhiaie e i capelli arruffati. Appena sono trapelate in rete le foto dal tappeto rosso, i fan subito si sono riversati sui social molto preoccupati per le condizioni fisiche dell’attore. Ma c’è una spiegazione a tutto questo.

Perchè Raoul Bova è così dimagrito?

Raoul Bova in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni racconta molto chiaramente il motivo per il quale è apparso così stanco e dimagrito. Si confessa senza peli sulla lingua, rivelando che l’anno in corso per lui è stato “un periodo molto difficile“. Dopo la morte del padre, avvenuta due anni fa, niente è andato per il verso giusto.

Prima l’infortunio alla gamba, poi la pandemia che ha messo in pausa tutti i progetti lavorativi, e infine la morte della madre, che è spirata nel mese di novembre. Una serie di sfortunati eventi hanno messo a dura prova la tempra del buon Raul. “Mi ero rotto una gamba e tra le cure e lo stop forzato ho messo su 20 chili“, racconta. “Ho preso poi in mano la mia vita per mettermi in forma. Ma sto bene e sono in forze. La salute non mi manca“.

Raoul Bova e la nuova fiction Mediaset

Nel corso dell’intervista rivela che è stata proprio la vicinanza di Rocio a spingere l’attore a rimettersi in forze e a combattere la malinconia. Per fortuna, poi, è arrivato l’ingaggio per “Buongiorno mamma”, la nuova fiction di Canale 5 che è ancora nelle fasi preliminari di realizzazione, in cui è stato costretto a curare il suo fisico per apparire più bello e in forma che mai.

Qui interpreta un ruolo di un padre di una ragazza di 22 anni alle prese con una vita molto difficile. “Sono stato male. Mi sono perso e mi sono ritrovato. Il lavoro? È un bene prezioso“, conclude. Intanto il cortometraggio a cui Bova ha preso parte ha ricevuto ottime critiche. 8 minuti diretti dalla mano sicura di Gabriele Muccino.

