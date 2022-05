Il diplomatico Massolo: “Con la Russia ci attende un’epoca di conflitto”

ROMA – “Non torneremo in tempi prevedibili a un’era di collaborazione con la Russia. Vivremo in un’epoca in cui il conflitto e i rapporti di forza saranno il connotato con cui convivere. E a lungo convivremo con questo sistema sanzionatorio e un negoziato difficile da portare avanti per molto tempo”. Lo dice il diplomatico Giampiero Massolo, presidente dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, nonché di Fincantieri e di Atlantia, durante il convegno ‘Nuovo scenari economici globali: le sfide da superare per l’Italia 2030′ in corso a Roma.

Secondo l’ex direttore del Dis, una lunga esperienza nel settore della diplomazia, “l’offerta di far partecipare alla Nato Georgia e Ucraina è frutto di quel mondo unipolare che si pensava potesse esistere fino a poco fa. Si pensava di poter offrire a Russia e Cina la possibilità di poter raggiungere il benessere economico in cambio di minor potere politico – osserva Massolo – Si pensava anche che la Russia non fosse più un nemico credibile quanto un avversario temibile. Senza riconoscergli uno status. Questo sia nel caso della Cina che della Russia non ha funzionato”.

