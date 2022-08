Il direttore di Rainews24 e la foto con Salvini dopo il comizio: Ã¨ polemica

(Foto Dagospia)

ROMA – Il direttore di Rainews24 Paolo Petrecca e Matteo Salvini abbracciati in una foto dopo la fine del comizio del leader della Lega a Cosenza dello scorso 3 agosto: la foto pubblicata da ‘Dagospia’ scatena la polemica in viale Mazzini e nel mondo della politica.

IL COMUNICATO DEL CDR DI RAINEWS24

“La foto pubblicata da Dagospia che immortala il direttore di Rainews24, Paolo Petrecca, abbracciato a un leader politico è l’ennesimo, grave, episodio che conferma la mancanza del rispetto dei valori di autonomia e indipendenza del Servizio Pubblico doverosi per un dirigente Rai. Riteniamo la cosa ancor più grave perché avviene in campagna elettorale”. Lo scrivono in una nota il Comitato di redazione di Rainews24 e l’Usigrai.

“Aggiungiamo che non è la prima volta che il direttore di Rainews24 manifesta apertamente simpatie politiche, in netto contrasto con i necessari requisiti di notoria indipendenza. Il CdR di Rainews24 e l’Usigrai tornano a ribadire la assoluta necessità di preservare l’autonomia dei giornalisti del Servizio Pubblico. Chiediamo all’Amministratore Delegato come intenda porre fine a comportamenti che rischiano di minare la credibilità dell’informazione Rai e cosa abbia già fatto nei casi precedentemente denunciati anche dal Sindacato”, concludono il CdR e l’Usigrai.

PETRECCA SI GIUSTIFICA

Il direttore di Rainews24 Paolo Petrecca scrive al fondatore di Dagospia, Roberto D’Agostino: “Vedo che sei male informato sul mio conto, ma ami cimentarti nel pubblicare ‘fake news’ e nel taglio delle foto. Ero a Catanzaro, per correttezza di informazione, ed ero stato invitato a ricevere un Premio al Magna Grecia Film Festival. Un riconoscimento per il fantastico lavoro che sta facendo la redazione di Rainews24 – aggiunge Petrecca -, da nove mesi al mio fianco. Quindi, ero lì per motivi professionali e non ho preso parte ad alcun comizio. In quei giorni, ho fatto decine di foto e molte interviste. E soprattutto, se proprio devi pubblicare foto, ti prego di farlo senza tagliarle. La foto in questione credo sia facilmente reperibile. Accanto a me e a Salvini c’erano almeno altre due persone, tra cui uno degli organizzatori del Festival”.

LA REPLICA DI DAGOSPIA

Da Dagospia fanno notare che “la presenza di Petrecca al premio citato, evento concepito e realizzato dai fratelli Alessandro e Gianvito Casadonte, non è affatto collegata all’incontro con Matteo Salvini. Il leader della Lega non ha preso parte al premio ma era semplicemente in tour elettorale”. E da Dagospia chiedono: “Perché il direttore dell’all news ha raggiunto il leader della Lega e con la compagna ha scattato una foto?”.

PD: “PETRECCA SENZA VERGOGNA, SPETTACOLO IMBARAZZANTE”

“Chi guida un canale all news della Rai, soprattutto in campagna elettorale, dovrebbe essere ispirato dalla massima imparzialità invece di andare a spellarsi le mani – senza alcuna vergogna – ai comizi di Salvini”. Lo dice la deputata del Pd, Alessia Rotta, a proposito della partecipazione di Paolo Petrecca, direttore di RaiNews24, alla tappa di Cosenza del tour elettorale di Salvini in Calabria.

“In piena campagna elettorale dal servizio pubblico ci si aspetterebbero equilibrio e autonomia; non questi spettacoli indecorosi. Bene ha fatto il collega Romano a chiedere che l’amministratore delegato Fuortes dedichi al tema grande attenzione”, conclude la deputata dem.

L’esponente del Pd Andrea Romano, membro della Commissione di Vigilanza Rai, aveva definito l’episodio “uno spettacolo imbarazzante per l’autonomia di qualunque giornalista Rai e tanto più grave per chi ha la responsabilità di guidare il canale all news della Rai in queste settimane di campagna elettorale. Un pessimo esempio per tutti, rispetto a cui confidiamo che l’amministratore delegato Fuortes voglia dedicare l’attenzione che merita – osserva Romano – Nell’interesse del servizio pubblico radiotelevisivo e dell’autonomia giornalistica della Rai”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Il direttore di Rainews24 e la foto con Salvini dopo il comizio: è polemica proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento