Il “discorso alla Nazione” della vedova Kirk: “Assassini, non avete idea di cosa avete scatenato” | VIDEO

ROMA – Parla la vedova. Erika Kirk, la moglie di Charlie Kirk, ha tenuto quello che “Turning Point USA”, il seguitissimo podcast dell’attivista conservatore ucciso in un campus, definisce un “discorso alla nazione”. La signora Kirk si rivolge ai “malfattori responsabili dell’assassinio di mio marito” e dice: “Se pensavate che la missione di mio marito fosse potente prima, non avete idea di cosa avete appena scatenato in questo Paese e in questo mondo”.

“Non avete idea del fuoco che avete acceso in questa moglie – continua – Il grido di questa vedova echeggerà in tutto il mondo come un grido di battaglia. Il movimento che mio marito ha costruito non morirà”.

Il tour per i campus universitari programmato da Kirk e la conferenza in programma per dicembre, “AmericaFest”, “continueranno”, annuncia. Così come il suo programma radiofonico e il podcast.Poi Erika Kirk anche esortato i giovani a unirsi alle sezioni di Turning Point USA sparse in tutto il paese. “Se non c’è una sezione, se non riesci a trovarne una, allora creala”.

Ha poi concluso il suo discorso con un appello ai giovani americani affinché abbraccino la fede cristiana e si uniscano a quella che lei chiamava “una chiesa che crede nella Bibbia”: Charlie “ora e per tutta l’eternità starà al fianco del suo salvatore, indossando la gloriosa corona di un martire. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la chiesa e ha dato se stesso per lei. So che mio marito è ancora qui, veglia su di noi”.
