Il discorso di Trump dopo l’incriminazione: è una “persecuzione”. E attacca il procuratore e Biden

“Non avrei mai pensato che una cosa del genere potesse accadere in America”

Milano, 5 apr. (askanews) – “Non avrei mai pensato che una cosa del genere potesse accadere in America. L’unico crimine che ho commesso è stato difendere l’America da chi la vuole distruggere”. Lo ha detto Donald Trump, dalla sua proprietà a Mar-a-Lago in Florida, dopo l’udienza a Manhattan nella quale gli sono stati contestati 34 capi di imputazione. L’ex presidente Usa si è presentato davanti ai suoi sostenitori accompagnato dalla canzone “Proud to be an American” e la folla ha intonato “USA” mentre Trump si dirigeva verso un microfono. “Il nostro Paese sta andando all’inferno. Il mondo sta già ridendo di noi per tante altre ragioni”, ha detto Trump “E’ un falso caso del procuratore Alvin Bragg intentato per interferire nelle elezioni 2024. Questa è una persecuzione, non un’indagine”. “Il criminale è il procuratore distrettuale”, ha aggiunto. L’ex presidente Usa ha quindi elencato tutti i modi in cui dice di essere stato perseguitato da quando ha lanciato la sua campagna del 2016, tra cui il “raid illegale e incostituzionale a Mar-a-Lago, proprio qui” dell’FBI del 2022.

Trump ha attaccato anche il presidente Usa: “Biden vuole iniziare la Terza Guerra Mondiale. L’amministrazione Biden potrebbe condurci in una terza guerra mondiale nucleare totale: potrebbe accadere. Non ne siamo molto lontani”.

L’incriminazione formale in un tribunale di New York è “un insulto alla nazione”, ha infine ribadito Trump. “Vogliono interferire nel voto usando la giustizia, ma non lo permetteremo”, ha aggiunto, chiudendo con il suo slogan “we’ll make America great again”.

