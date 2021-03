Il Divin Codino su Netflix, trama e trailer del film su Roberto Baggio

Uno dei giocatori che ha lasciato il segno in Italia e nel mondo: Roberto Baggio è il protagonista de Il Divin Codino, film Netflix volto a ripercorrere la sua carriera calcistica. In arrivo il 26 maggio (giorno del 54° compleanno del campione) sulla piattaforma di streaming, il biopic parte dagli esordi di Baggio, classe ’67, fino a raccontare gli eventi che l’hanno maggiormente segnato e reso un’icona tra i tifosi: dalle giocate con la Fiorentina e l’Inter, alla Juventus e Milan, arrivando fino ai Mondiali ’94 con quel rigo sbagliato contro il Brasile. Il docu-film attirerà i nostalgici del calcio italiano, ma soprattutto i tifosi di Roberto Baggio, curiosi di sapere in che modo Netflix ha realizzato il prodotto, dando omaggio al campione.

Il Divin Codino su Netflix: la trama e il trailer del film

Il film racconta la storia, calcistica e personale, del calciatore Roberto Baggio. Dal trailer si deduce che la pellicola partirà dall’infanzia del campione, dalla sua passione per il gioco del calcio, alle prime partite fino alle competizioni a livello nazionali e internazionali, indossando la maglia azzurra nei mondiali – in particolare si ricorda quello di USA 1994, quando Baggio sbagliò il rigore nella partita conclusiva del torneo contro il Brasile. Il numero di maglia inconfondibile, il numero 10.

Il Divin Codino: il cast e i personaggi del biopic Netflix

Il ruolo di Roberto Baggio è affidato al giovane Andrea Arcangeli, già noto al pubblico per la sua partecipazione nella produzione Sky, Romulus; Valentina Bellè interpreta invece Andreina, l’attuale moglie del calciatore, che ha sposato nel 1989. L’attrice ha preso parte a diverse serie e fiction tv, anche internazionali: da I Medici a Volevo fare la rockstar, entrambe in onda sulle reti Rai. Infine, Andrea Pennacchi (Petra, La belva, L’incredibile storia dell’isola delle Rose) interpreta Florindo, il papà di Roberto Maggio, venuto a mancare lo scorso anno.

Alla regia troviamo Letizia Lamartire, già dietro la macchina da presa per alcuni episodi della serie Baby, altra produzione di Netflix.

