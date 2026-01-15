Il ‘dl Transizione 5.0’ è legge. Via libera della Camera con 156 sì e 115 no

giovedì, 15 Gennaio , 26

ROMA – L’aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto legge recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili. I sì sono stati 156, i no 115 e gli astenuti 4.

Il provvedimento mira ad accelerare la trasformazione verde del sistema produttivo, introducendo incentivi fiscali, semplificazioni burocratiche e finanziamenti mirati a sostenere progetti innovativi e sostenibili.

Tra le principali novità, il decreto ridefinisce le modalità di accesso ai crediti d’imposta del Piano Transizione 5.0, stabilendo nuove scadenze per la presentazione delle comunicazioni e chiarendo che, per lo stesso investimento, le imprese devono optare per una sola agevolazione, evitando il cumulo tra crediti 4.0 e 5.0. Il provvedimento prevede inoltre incentivi per gli investimenti in tecnologie che riducono i consumi energetici, promuovono l’autoconsumo da fonti rinnovabili e favoriscono la digitalizzazione intelligente dei processi produttivi.
