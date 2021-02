Il dodicesimo tifoso dicet…. Che delusione! Un Napoli così brutto non si vedeva da anni

Cari lettori benvenuti a “Il dodicesimo”, rubrica dedicata al punto di vista dei tifosi del Napoli. Tifoso dicet… Che delusione! Un Napoli così brutto non si vedeva da anni. Tantissime assenze costringono mister Gattuso a schierare una formazione rimaneggiata ma l’unico tiro in porta lo fa Osimhen all’86’. Troppo poco per una partita così importante, i nostri sono poco brillanti e nessuno riesce ad invertire la rotta, anche il capitano Insigne stasera appare poco lucido, l’unico che ha dato un po’ di vivacità è stato Zielinski ma da lui ci si aspetta molto di più. Purtroppo ad ogni tiro in porta prendiamo gol ed è una costante che non riusciamo ad evitare.

Granada-Napoli: gli azzurri escono sconfitti

L’alibi delle assenze regge fino ad un certo punto, questo Napoli gioca veramente male e lo fa da inizio stagione, la difesa è il tallone d’achille anche se centrocampo ed attacco non sono da meno quest’anno. Il calcio è terribile, nel giro di una settimana puoi trovarti fuori da tutte le competizioni, se così fosse bisognerebbe a pensare seriamente di invertire la rotta dando un segnale importante. Meritiamo di più! Forse alcuni ragazzi non han ben capito il peso della maglia che indossano, e l’allenatore magari è arrivato al capolinea di una storia d’amore mai nata. Stasera Gattuso poteva almeno far esordire qualche giovane partenopeo, ma da queste parti il settore giovanile o meglio la scugnizzeria non è mai stata presa in considerazione. Un film già visto dal finale davvero inquietante!

