Un Napoli senza emozioni, questa squadra non ci entusiasma più. Di fronte agli azzurri c’era un’Atalanta ben messa in campo con un Muriel davvero ispirato. Ma i ragazzi di mister Gattuso, sono spaesati e senza idee, le uniche poche occasioni arrivano da intuizioni dei singoli giocatori.

CLICCA QUI PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO SUL NAPOLI

Atalanta-Napoli, l’opinione del tifoso

CLICCA QUI PER SEGUIRCI SU TWITTER

Alcuni calciatori sembrano a fine progetto. Sono settimane che ci diciamo che questa squadra ha moltissimi infortunati, ma gioca davvero male, mentre prima eravamo in corsa su tutti gli obiettivi ora sembra un miraggio anche conquistare un posto in Europa League. Bisogna recuperare al meglio tutti gli infortunati e provare a finire questo campionato a testa alta. Servirebbe un filotto di vittorie, ma siamo sicuri che questa squadra ne sia in grado? In chiusura: facciamo un grande in bocca al lupo ad Osimhen uscito in barella dopo aver battuto il capo a terra. Sempre forza Napoli al di là del risultato!

A cura di Giorgio Fiorentino

The post Il dodicesimo… tifoso dicet – Napoli, ora anche l’Europa League è un miraggio? In bocca al lupo a Osimhen! appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento