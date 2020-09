AGI – Dopo aver macinato record su record per tutta l’estate, Wall Stret entra con nervosismo in due mesi cruciali, tradizionalmente fra i più volatili dell’anno. L’andamento del mercato statunitense è sotto la lente anche in vista delle presidenziali, in cui l’economia sarà uno dei, se non “il”, fattore cruciale.

Il doppio scivolone di ieri e oggi

Lo scivolone di ieri, con il Nasdaq che ha sfiorato il -5% e l’S&P 500 che ha perso il 3,5%, e l’andamento decisamente negativo di oggi, fanno temere alcuni analisti che il rally che da marzo ha riportato gli indici sui massimi storici stia perdendo forza.

L’articolo Il doppio scivolone di Wall Street e le sfide dell’autunno di Usa 2020 proviene da Notiziedi.

