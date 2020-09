Il dott. Castellacci: “Suppongo che De Laurentiis in Lega non sapesse di essere positivo. Notizia che scuote”

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il dottore Enrico Castellacci, il quale ha parlato della positività di Aurelio De Laurentiis al coronavirus.

Di seguito le sue dichiarazioni:

Cosa succede adesso a De Laurentiis e ai membri dell’Assemblea? Ovviamente non so se il presidente in Lega già sapesse o meno di essere positivo. É una notizia che scuote il mondo del calcio ma non fa notizia il fatto che in Italia ci si possa prendere il coronavirus, bisognerà conviverci. Io suppongo che De Laurentiis, quando è andato in Lega, non conoscesse di essere positivo: lo stesso buonsenso che dovrebbero avere i giovani, dovrebbero averlo tutti. Io vivo la realtà cinese e vivo un regime militare, dopo la quarantena ho raggiunto la squadra in albergo e non si può uscire dalla struttura: c’è un rispetto ed una attenzione quasi paranoica, ma i risultati si vedono.