(Foto dal profilo Instagram di Gigi D’Agostino)

ROMA – “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo”. Non usa mezzi termini Gigi D’Agostino per raccontare ai fan quello che, nell’ultimo periodo, lo ha visto impegnato in una faticosa lotta. Il dj e producer, nel post da quasi 40mila like in poche ore, parla di “un dolore costante che non mi dà pace” e di una “sofferenza che mi consuma. Mi ha reso molto debole”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi D’Agostino (@gigidag)

Maestro della dance italiana, D’Agostino ha compiuto proprio oggi 54 anni, essendo nato nel 1967 a Torino. Tra i suoi pezzi più celebri ‘L’amour toujors’ e ‘Bla bla bla’. Ora l’artista, oltre a ringraziare i seguaci per gli auguri di compleanno, confida di “trovare un pochino di sollievo”.

]]

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Il dramma di Gigi D’Agostino: “Combatto contro un grave male” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento