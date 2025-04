Il dribbling di Meloni: difende Zelensky, ma stoppa il traduttore. Trump: “Che ha detto?”. Il Guardian la elogia

ROMA – Un dribbling, una mossa di puro istinto. Durante le dichiarazioni congiunte alla stampa nello Studio Ovale a Meloni viene chiesto, in italiano, cosa pensasse del fatto che Trump ritenesse Zelensky responsabile della guerra in Ucraina. La premier dà una lunga risposta, in italiano. Trump ascolta rapito: “È stato molto bello. Cosa… cosa ha detto?”, ride. A quel punto entra in gioco l’interprete, che comincia a spiegare in inglese la risposta, con la tensione nella stanza che sale. E mentre l’interprete cerca nervosamente di riferire lo scambio di battute, Meloni interviene, lo stoppa, e rapidamente sposta l’attenzione sulla spesa per la difesa italiana, affermando che la aumenterà al 2%, come previsto dagli obiettivi della Nato. Il Guardian elogia l’astuzia del Presidente del Consiglio: “Meloni chiaramente non voleva rischiare che si insinuasse qualche inesattezza o nervosismo, e ha subito cambiato argomento. Durante la parte pubblica dell’incontro, si è attenuta scrupolosamente al copione: elogiare Trump e richiamare l’attenzione sulle sfide condivise da entrambe le amministrazioni. È stata una dimostrazione impressionante di disciplina nel comunicare da parte del Primo Ministro italiano, e lei e i suoi collaboratori saranno soddisfatti di come è andata”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it