Il duro confronto tra Antonella Elia e Samantha De Grenet al GF Vip 2021: “Regina del gorgonzola” | Video Mediaset

Antonella Elia ha dei conti in sospeso con alcuni concorrenti, così entra in casa e li affronta uno ad uno. La prima con cui ha un duro confronto è con con Samantha De Grenet. Le due donne, se ne dicono di ogni. Ma il punto focale è che La elia non ha digerito che la De Grenet le abbia dato dell’imbecille e l’abbia criticata pesantemente. Antonella, che di certo non ha peli sulla lingua le dice che è la regina del gorgonzola, e che si è ingrassata. La De Grenet, replica “Amore sono 10 centimetri più alta”. Insomma, aldilà delle parole volate il quadretto era piuttosto esilarante. Ecco il Video Mediaset.

