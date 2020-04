Il Face ID non ci riconosce quando indossiamo una mascherina? Ecco come risolvere

Com’era prevedibile, quando indossiamo una mascherina non possiamo sbloccare il nostro iPhone utilizzando il Face ID. Questo può essere sopratutto un problema per color che per lavoro (ad esempio medici e infermieri) indossando per molte ore una maschera protettiva.

In questa guida vi insegneremo come sbloccare il proprio iPhone tramite Face ID quando si indossa una mascherina.

I ricercatori del Xuanwu Lab di Tencent, hanno scoperto che possiamo “insegnare” al Face ID di riconoscere che stiamo indossando una mascherina se configuriamo il sistema biometrico mentre ne indossiamo una.

